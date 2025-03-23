Папа римский Франциск впервые появился на публике за последние пять недель.

Понтифика, напомним, госпитализировали с двусторонней пневмонией, а позднее у него также была выявлена почечная недостаточность. Некоторое время он провел на ИВЛ. Сегодня, в воскресенье, его должны выписать из больницы, перед которой собрались несколько сотен человек.

В начале марта папа римский впервые за три недели пребывания в больнице обратился к верующим, записав аудиопослание. В нем он выразил благодарность за молитвы.

Ранее СМИ писали, что после болезни папе римскому придется заново учиться говорить, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

