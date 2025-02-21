Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии
Папа Римский Франциск, который лечится от двусторонней пневмонии, не преодолел критическую фазу заболевания, но его жизнь вне опасности. Об этом сообщил лечащий врач понтифика Серджо Альфьери на пресс-конференции.
Врач отметил, что пневмония остается в стадии воспаления, но угрозы жизни Франциска на данный момент нет. Папа Римский продолжает дышать самостоятельно, хотя при необходимости ему оказывают кислородную поддержку.
Врач подчеркнул, что после того как воспаление в легких будет устранено, хронический бронхит останется, но понтифик осведомлен о своем состоянии.
Франциск останется в больнице как минимум до следующей недели, ему предписан полный покой. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, которое невозможно провести в домашних условиях. Папа Римский не подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но существует риск сепсиса из-за бактерий, поразивших легкие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал фигурантов дела о растрате министра Челябинской области
- Пропавший россиянин найден в Таиланде и вернулся в Москву
- Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии
- СМИ: Трамп приедет в Москву на День победы
- СМИ: Некоторые американские компании хотят вернуться на российский рынок
- Трамп назвал переговоры с Путиным более успешными, чем с Зеленским
- Американский рэпер Desiigner записал в Москве трек с российским блогером Джараховым
- ФАС возбудила дела из-за высоких цен на воду в аэропорту «Внуково»
- СМИ: Летевший из Сочи в Томск лайнер совершил экстренную посадку в Оренбурге
- Бербок призвала увеличить давление на США в связи с позицией по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru