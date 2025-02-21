Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии

Папа Римский Франциск, который лечится от двусторонней пневмонии, не преодолел критическую фазу заболевания, но его жизнь вне опасности. Об этом сообщил лечащий врач понтифика Серджо Альфьери на пресс-конференции.

Врач отметил, что пневмония остается в стадии воспаления, но угрозы жизни Франциска на данный момент нет. Папа Римский продолжает дышать самостоятельно, хотя при необходимости ему оказывают кислородную поддержку.

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Врач подчеркнул, что после того как воспаление в легких будет устранено, хронический бронхит останется, но понтифик осведомлен о своем состоянии.

Франциск останется в больнице как минимум до следующей недели, ему предписан полный покой. Госпитализация необходима для получения комплексного лечения, которое невозможно провести в домашних условиях. Папа Римский не подключен к аппаратам жизнеобеспечения, но существует риск сепсиса из-за бактерий, поразивших легкие, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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