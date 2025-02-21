Папа Римский Франциск продолжает лечение от пневмонии

Папа Римский Франциск, который лечится от двусторонней пневмонии, не преодолел критическую фазу заболевания, но его жизнь вне опасности. Об этом сообщил лечащий врач понтифика Серджо Альфьери на пресс-конференции.

Врач отметил, что пневмония остается в стадии воспаления, но угрозы жизни Франциска на данный момент нет. Папа Римский продолжает дышать самостоятельно, хотя при необходимости ему оказывают кислородную поддержку.