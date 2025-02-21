Папа Римский Франциск может отречься от престола

Папа римский Франциск может отречься от престола. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил кардинал Джанфранко Равази.

Папа Римский Франциск госпитализирован с пневмонией

По его словам, что это связано с состоянием здоровья понтифика.

Равази добавил, что папа римский намерен довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

Ранее представитель швейцарской гвардии заявил газете Bild, что информация о якобы подготовке к похоронам понтифика не соответствует действительности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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