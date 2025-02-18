Папа Римский Франциск госпитализирован с пневмонией
Состояние папы Римского Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, продолжает оставаться сложным. Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.
Согласно результатам обследований, у понтифика диагностирована двусторонняя пневмония, которая развивается на фоне полимикробной инфекции, связанной с бронхоэктатической болезнью и астматическим бронхитом.
В сообщении уточняется, что рентген и лабораторные анализы, а также состояние здоровья пациента, указывают на сложность клинической картины.
Для лечения инфекционного процесса используется антибиотикотерапия и кортикостероиды, передает «Радиоточка НСН».
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