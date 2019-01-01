Панкисское ущелье. Власти Грузии теряют легитимность

В Панкисском ущелье в Грузии в ходе столкновений местных жителей с сотрудниками полиции 27 человек пострадали. Такое заявление сделал Мамука Челидзе, заместитель главы департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии.

Столкновения связаны с протестами жителей Панкисского ущелья по поводу строительства новой гидроэлектростанции «Хадори-3».

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил, почему жители решились протестовать против строительства ГЭС.

«К сожалению, власти Грузии уже не первый раз допускают ошибку при управлении страной. Положение таково, что легитимность действующего руководства страны тает на глазах. Зачастую, к сожалению, руководство Грузии готово отступать и тянуть резину. Люди видят, что достаточно оказать сопротивление – легальное, нелегальное – и власти пойдут на попятную. Власти попробовали действовать самостоятельно – получили. Машины горели, переворачивались, люди брались за камни», - рассказал эксперт.