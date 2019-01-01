Панкисское ущелье. Власти Грузии теряют легитимность
Руководитель грузинского Института стратегии и управления в интервью НСН назвал истинные причины конфликта жителей Панкисского ущелья с полицией Грузии.
В Панкисском ущелье в Грузии в ходе столкновений местных жителей с сотрудниками полиции 27 человек пострадали. Такое заявление сделал Мамука Челидзе, заместитель главы департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии.
Столкновения связаны с протестами жителей Панкисского ущелья по поводу строительства новой гидроэлектростанции «Хадори-3».
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил, почему жители решились протестовать против строительства ГЭС.
«К сожалению, власти Грузии уже не первый раз допускают ошибку при управлении страной. Положение таково, что легитимность действующего руководства страны тает на глазах. Зачастую, к сожалению, руководство Грузии готово отступать и тянуть резину. Люди видят, что достаточно оказать сопротивление – легальное, нелегальное – и власти пойдут на попятную. Власти попробовали действовать самостоятельно – получили. Машины горели, переворачивались, люди брались за камни», - рассказал эксперт.
По мнению Петра Мамрадзе, руководство Грузии не подготовилось к реализации проекта по строительству гидроэлектростанции «Хадори-3», проигнорировав общественные обсуждения проекта с жителями Панкисского ущелья.
«Строить ГЭС надо, тут двух мнений быть не может. Это очень важно для Грузии, в которой гидроресурсы в полной мере не используются по сей день Необходимо было провести подготовку к реализации проекта. Необходимо было провести переговоры с представителями элит Панкисского ущелья, неправительственными организациями, чтобы у них не осталось сомнений в необходимости проекта. Тогда они сами бы попросили об этом строительстве. Сделать все это было не трудно. Конечно, потребовались и материальные, и временные затраты и затраты энергии, но оно того стоило», - отметил собеседник НСН.
Он также выразил мнение о необходимости применения мер наказания к погромщикам в Панкисском ущелье в соответствии с действующим законодательством. В противном случае «если ситуацию не исправить, это очень чревато», считает Пётр Мамрадзе.
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