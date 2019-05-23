Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei из-за санкций США

Японская корпорация Panasonic остановила сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei из-за санкций США. Об этом сообщает RT со ссылкой на агентство Nikkei Asia Review. Речь идет о поставках китайской компании некоторых компонентов для мобильных телефонов. При этом не уточняется, каких именно.

Представитель Panasonic заявил, что японская компания от этого не пострадает, так как объем поставок Китаю этой продукции был ограничен. Мера никак не повлияет на прибыль, пишет «Газета.ру».

20 мая американская компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei после решения властей США о внесении последнего в чёрный список. Американская корпорация не будет больше обеспечивать обновление операционной системы Android, которой оснащены смартфоны китайской фирмы. Также следующая версия гаджетов не получит доступ к ряду сервисов Google — маркету приложений Google Play Store, почте Gmail, браузеру и картам.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН призвал пользователей китайских смартфонов не беспокоиться раньше времени из-за отказа Google сотрудничать с Huawei.

