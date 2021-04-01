Панама одобрила использование вакцины «Спутник V»
Панама одобрила использование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории государства. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на Минздрав страны.
По данным пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций, в настоящее время «Спутник V» занимает второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобрений, выданных государственными регулирующими органами. Согласно РФПИ, общее население стран, где разрешили применение российского препарата, превышает 1,5 миллиарда человек.
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