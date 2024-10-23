Памятник Жану-Клоду Ван Дамму демонтировали в Азербайджане

Памятник звезде боевиков 90-х годов ХХ века Жан-Клоду Ван Дамму демонтировали в селе Вандам в Габалинском районе Азербайджана, сообщает Axar.az.

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Монумент работы азербайджанского скульптора Азада Алиева, который был установлен в селе в 2019 году, оказался расположен в том месте, где по плану должна быть проложена новая дорога. Теперь местные власти определяют новое место, куда будет перенесен памятник.

Скульптор изваял Ван Дамма сидящего в легендарном шпагате.

Ранее стало известно, что памятник няне Пушкина Арине Родионовне установят в Псковской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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