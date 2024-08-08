В Москве установят памятник, посвященный игре «Тетрис»
Памятник игре «Тетрис» появится в Москве. Об этом сообщила «Организация развития видеоигровой индустрии».
Монумент в честь разработки советского программиста Алексея Пажитнова станет первым в стране памятником, посвященным видеоигре. Его установят в рамках реализации проекта «Зал славы видеоигр».
«Видеоигра была выбрана в ходе народного голосования на включение в "Зал славы"... Прямо сейчас над разработкой дизайна памятника работают участники "Фабрики дизайна 3.0". Конкурс проводит Агентство креативных индустрий совместно с Союзом Дизайнеров России с 2022 года», — указали в организации.
Очные презентации проектов состоятся до 19 августа, работу по реализации арт-объекта начнут после конкурса и определения макета.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге установят памятник культовому режиссеру Алексею Балабанову, пишет Ura.ru.
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