Памятник алабаю установили в Ашхабаде
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка). Видеосъемку церемонии открытия опубликовал Telegram-канал «Пул N3». На кадрах видно, что в церемонии открытия глава государства участвовал лично.
Золотой алабай установлен на высоком постаменте (в целом высота памятника составляет 15 метров), окруженном видеоэкраном, на котором транслируются ролики с участием собак этой породы.
По данным агентства новостей «Туркменистан Сегодня», инициатором установки памятник выступил сам президент. Отмечается, что таким образом власть решила «проявить уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных».
В прошлом году Бердымухамедов подарил щенка алабая премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а в 2017 году - президенту РФ Владимиру Путину.
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