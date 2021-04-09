Память принца Филиппа почтили 99 ударами в колокол
В Вестминстерском аббатстве почтили память умершего в возрасте 99 лет принца Филиппа 99 ударами в колокол. Об этом сообщает ТАСС.
Трансляция велась в эфире британских телеканалов. Аббатство расположено в центре Лондона, оно также традиционно используется на захоронения монархов и выдающихся граждан. С 18:00 звучал один удар в минуту, вся церемония заняла больше полутора часов.
Отмечается, что в церкви, где состоялась церемония, принца Филипп и Елизаветы II обвенчались более 70 лет назад: их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года. Герцог Эдинбургский Филип не дожил до своего юбилея два месяца и один день. У пары было четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
В Британии объявлен восьмидневный траур, будут приспущены все флаги, мужчины в парламенте будут обязаны носить черный галстуки. Принц будет похоронен на традиционном кладбище британской королевской семьи, в усыпальнице резиденции Фрогмор в Виндзоре.
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