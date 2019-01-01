Могерини объявила, что Европа справилась в контрсанкциями России

Экономика Евросоюза лишь сейчас смогла оправиться от трудностей, с которыми столкнулась, когда Россия ввела ответные санкции. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

По ее словам, европейский агропродовольственный сектор продемонстрировал «удивительную устойчивость», большинство производителей после введения запрета на ввоз в Россию определенной группы товаров смогли найти альтернативные рынки сбыта, передает Ura.ru.

По словам Могерини, за 2018 год Европа экспортировала на 14,6% больше сельскохозяйственной продукции, чем в 2013 году, когда Москва санкции еще не ввела.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков завил RT, что Могерини всегда выступала за введение антироссийских санкций. По его словам, нельзя всерьез воспринимать ее заявления, так как большинство в Европе заинтересовано во взаимной отмене санкций.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в эфире НСН рассказал, почему экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер признал Крым российским.

