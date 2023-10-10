ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть свои дома
ХАМАС дал несколько часов жителям Ашкелона, чтобы те покинули свои дома, цитирует газета «Известия» местные СМИ.
В сообщение организации говорится, что местные жители должны покинуть дома до пяти вечера. Свое требование ХАМАС аргументировали ответом на действия Израиля.
Напомним, ранним субботним утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Ответа Израиля долгоо ждать не пришлось.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru