ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть свои дома

В сообщение организации говорится, что местные жители должны покинуть дома до пяти вечера. Свое требование ХАМАС аргументировали ответом на действия Израиля.

Напомним, ранним субботним утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Ответа Израиля долгоо ждать не пришлось.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

