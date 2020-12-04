Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны на федеральном уровне

Палата представителей США, в которой большинство представлено членами Демократической партии, приняла законопроект по легализации марихуаны в Штатах на федеральном уровне, Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Hill.

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За данное решение проголосовали 228 членов палаты представителей, против высказались 164. Документ, кроме исключения марихуаны из списка контролируемых веществ, предполагает освобождение граждан, ранее осужденных за употребление данного наркотика.

Дискуссия о принятии подобного закона идет несколько лет, против него может выступить Сенат, находящийся под контролем республиканцев. Как отмечает агентство, в ряде штатов страны марихуана легализована для употребления в медицинских целях.

Федеральный Закон о контролируемых веществах относит каннабис к опасным наркотикам, таким как героин и кокаин. Употребление и распространение этих веществ на территории Штатов грозит уголовным преследованием.

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ФОТО: ГУ МВД Московской области
ТЕГИ:НаркотикиМарихуанаСША
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