Палата представителей США поддержала легализацию марихуаны на федеральном уровне
Палата представителей США, в которой большинство представлено членами Демократической партии, приняла законопроект по легализации марихуаны в Штатах на федеральном уровне, Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на издание The Hill.
За данное решение проголосовали 228 членов палаты представителей, против высказались 164. Документ, кроме исключения марихуаны из списка контролируемых веществ, предполагает освобождение граждан, ранее осужденных за употребление данного наркотика.
Дискуссия о принятии подобного закона идет несколько лет, против него может выступить Сенат, находящийся под контролем республиканцев. Как отмечает агентство, в ряде штатов страны марихуана легализована для употребления в медицинских целях.
Федеральный Закон о контролируемых веществах относит каннабис к опасным наркотикам, таким как героин и кокаин. Употребление и распространение этих веществ на территории Штатов грозит уголовным преследованием.
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