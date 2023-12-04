Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время российское зерно направляется в шесть африканских стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаРоссияЗерноВладимир Путин

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