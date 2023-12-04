Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран

Минсельхоз опроверг информацию о повышении цен на колбасу и пельмени на 20% Россиянам не стоит ожидать снижение цен на туры в 2024 году Инфекционист заявил, что никакого нового вируса в Китае нет В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»