Постпред РФ при ОЗХО: Украина использует токсичные химикаты против ВС РФ
Киев применяет против Вооруженных сил России химикаты и отравляющие вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Нидерландах, постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина.
По его словам, Украина грубо нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Дипломат указал, что многие зарубежные СМИ и эксперты также говорят о том, что Киев применяет химоружие.
Ранее стало известно, что Украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru