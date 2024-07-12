Постпред РФ при ОЗХО: Украина использует токсичные химикаты против ВС РФ

Киев применяет против Вооруженных сил России химикаты и отравляющие вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Нидерландах, постоянного представителя РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина.

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По его словам, Украина грубо нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). Дипломат указал, что многие зарубежные СМИ и эксперты также говорят о том, что Киев применяет химоружие.

Ранее стало известно, что Украинские военные применили химическое оружие в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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