Отставка британского посла напугала дипломатов в США
После дипломатического скандала между Трампом и Британией послы других стран опасаются писать в своих докладах честную оценку ситуации в Вашингтоне. Подробнее в материале НСН.
«Молниеносная» отставка британского посла в США Кима Даррока после утечки в СМИ выдержек из его докладных телеграмм, критикующих американского лидера Дональда Трампа, заставила забеспокоиться послов других стран в Вашингтоне, пишет The Washington Post.
«”Я думаю, что все мы откровенно шокированы тем, что случилось с Кимом”, - сказал один европейский дипломат, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы избежать гнева Трампа. «Это показывает, что мы должны быть осторожными в том, как объясняем вещи нашим столицам и как делимся информацией в нашей собственной системе. Я знаю, что отправлял телеграммы аналогичного характера”», — цитирует спецкор НСН публикацию в американской газете.
При этом издание отмечает, что в разных странах существуют разные традиции относительно написания докладов дипломатами о ситуации в стране, в которой они работают. Так, например, дипломаты из Азии и Латинской Америки сочли выбранные британским послом для описания Трампа и его администрации слишком резкими, но в Британии и других европейских странах настаивают на честной оценке Вашингтона.
Напомним, что в появившихся в СМИ выдержках британский посол называет президента США «некомпетентным», a его администрацию – «неумелой». После их публикации Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Дарроком, и заодно раскритиковал подход премьер-министра Великобритании Терезы Мэй к процессу вывода страны из Евросоюза.
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