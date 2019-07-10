Отставка британского посла напугала дипломатов в США

«Молниеносная» отставка британского посла в США Кима Даррока после утечки в СМИ выдержек из его докладных телеграмм, критикующих американского лидера Дональда Трампа, заставила забеспокоиться послов других стран в Вашингтоне, пишет The Washington Post.

«”Я думаю, что все мы откровенно шокированы тем, что случилось с Кимом”, - сказал один европейский дипломат, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы избежать гнева Трампа. «Это показывает, что мы должны быть осторожными в том, как объясняем вещи нашим столицам и как делимся информацией в нашей собственной системе. Я знаю, что отправлял телеграммы аналогичного характера”», — цитирует спецкор НСН публикацию в американской газете.