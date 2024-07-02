Отряд российских кораблей с «Адмиралом Горшковым» зашел в порт Венесуэлы

Отряд российских кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», вошел в порт Ла-Гуайра в Венесуэле. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В публикации сообщается, что деловой заход продлится несколько дней, после чего корабли Северного флота продолжат свои задания в Атлантическом океане. Во время стоянки в порту экипажи отдохнут и осмотрят местные достопримечательности.

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Отряд Северного флота отправился в дальний поход 17 мая, включив в свой состав морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». С 12 по 17 июня суда находились в Гаване с официальным визитом.

Кубинские власти отмечали, что на борту ни одного из кораблей нет ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Северный ФлотВенесуэлаАдмирал Горшков

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