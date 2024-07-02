Отряд российских кораблей с «Адмиралом Горшковым» зашел в порт Венесуэлы

Отряд Северного флота отправился в дальний поход 17 мая, включив в свой состав морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». С 12 по 17 июня суда находились в Гаване с официальным визитом.

Кубинские власти отмечали, что на борту ни одного из кораблей нет ядерного оружия, передает «Радиоточка НСН».

