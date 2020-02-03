Отгородиться от китайского вируса

Вслед за почти полным прекращением регулярного авиасообщения с Китаем Россия приостановит чартерные рейсы: это будет сделано с 14 февраля, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. Напомним, в минувшую пятницу было приостановлено выполнение большинства регулярных авиарейсов между Россией и Китаем. Разрешены только перелеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг рейсами «Аэрофлота» и четырех китайских перевозчиков. Обслуживание всех китайских рейсов переведено в терминал F столичного аэропорта Шереметьево. А вот железнодорожное сообщение с Китаем прекращено полностью. Это решение было принято 2 февраля, затронув поезда Москва – Пекин и Чита – Пекин. Для эвакуации из Китая россиян по распоряжению президента Путина могут быть задействованы Воздушно-космические силы России. Все вернувшиеся на родину граждане будут помещены на 14-дневный карантин.

После вспышки коронавируса российские торговые компании отказываются завозить из Китая продовольственные товары. Так, один из крупнейших ритейлеров прекратил импорт китайских овощей и фруктов. Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело в прошлом году составили около 3% оборота компании. С начала 2020 компания начала завозить аналогичные товары из Марокко, Израиля и Турции, а также нарастила закупки российских овощей.

Тем временем, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая превысило 17 тысяч. А с учетом случаев, диагностированных по всему миру, число заболевших составляет 17 388 человек. Скончались более 360 пациентов, в том числе на Филиппинах. Там умер мужчина, вернувший из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки. Это – первый случай смерти от коронавируса за пределами КНР.

В России на минувшей неделе было выявлено двое больных новым типом коронавируса - двое граждан Китая, в Забайкалье и Тюменской области. С тех пор новых случаев заболевания не фиксировалось. Между тем, под медицинским наблюдением в РФ остаются более четырех тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также предупредила о сохраняющихся рисках распространения коронавируса на территории России. Принимаются все меры для предотвращения попадания и распространения вируса на территории России, - заверила руководитель Роспотребнадзора.

Комплекс мер, разработанный российскими властями, предусматривает в числе прочего и возможность депортации из России иностранных граждан, больных коронавирусом, - заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний, что позволит как осуществлять депортацию, так и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию и карантин.

