От «направленной энергии» пострадали более ста дипломатов и военных США
В США выявили повреждения мозга у более 130 сотрудников госучреждений за рубежом, пишет The New York Times.
Речь идет об атаках с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Как минимум три сотрудника ЦРУ за рубежом с декабря 2020 года сообщили о серьезных проблемах со здоровьем. Последние случаи произошли на территории Европы и Азии.
За предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, писало ранее Politico.
Как говорят источники издания, американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу.
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