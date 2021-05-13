От «направленной энергии» пострадали более ста дипломатов и военных США

Речь идет об атаках с использованием «направленной энергии», то есть без применения снарядов. Как минимум три сотрудника ЦРУ за рубежом с декабря 2020 года сообщили о серьезных проблемах со здоровьем. Последние случаи произошли на территории Европы и Азии.

За предполагаемыми атаками с использованием технологии «направленной энергии» против сотрудников разведки США по всему миру может стоять российское ГРУ, писало ранее Politico.

Как говорят источники издания, американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу и не выступило с официальными заявлениями по этому вопросу.

