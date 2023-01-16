Осуждённому белорусскому оппозиционеру Тихановскому предъявили ещё одно обвинение
Новое уголовное дело завели в отношении осуждённого на 18 лет лишения свободы белорусского блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
В сообщении говорится, что мужчина, отбывая наказание в исправительном учреждении в городе Жодино, «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям» сотрудников тюрьмы, за что ему было предъявлено обвинение по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения.
«Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на кофликты. За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям», - уточнили в ведомстве.
Ранее мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков, и приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 289 / сут.
Умерли
394 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 466 / сут.
- СМИ: Сговор Зеленского и Байдена против России привел к экономическому кризису в Европе
- В учебных центрах для мобилизованных оборудуют гауптвахты
- Аналитик заявил о невозможности перехвата российской торпеды «Посейдон»
- Billboard: Мадонна отметит 40-летие карьеры масштабным мировым туром
- Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию
- ЦБ сообщил о снижении банками максимальной ставки по вкладам до 8,13%
- В Китае раскритиковали Столтенберга за его заявление о России
- Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open
- СМИ: тело актёра Ипатова из сериала «Физрук» нашли в квартире на юго-западе Москвы
- ЕК: Россия должна перестать брать плату за полеты над Сибирью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru