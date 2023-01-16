Осуждённому белорусскому оппозиционеру Тихановскому предъявили ещё одно обвинение

В сообщении говорится, что мужчина, отбывая наказание в исправительном учреждении в городе Жодино, «неоднократно допускал неповиновение законным требованиям» сотрудников тюрьмы, за что ему было предъявлено обвинение по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения.

«Он нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на кофликты. За систематическое нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям», - уточнили в ведомстве.

Ранее мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергея признали виновным по ряду статей, включая разжигание социальной вражды и организацию массовых беспорядков, и приговорили к 18 годам колонии усиленного режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

