Осужденный за убийство жены Бишимбаев исчез из колонии

Чиновник после приговора должен был отбывать 24-летний срок в колонии в селе Аршалы, но там его не оказалось. Это подтвердил его адвокат.

Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

