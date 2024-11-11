Осужденный за убийство жены Бишимбаев исчез из колонии
11 ноября 202402:34
Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который получил срок за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии, сообщает телеканал AIRAN.
Чиновник после приговора должен был отбывать 24-летний срок в колонии в селе Аршалы, но там его не оказалось. Это подтвердил его адвокат.
Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru