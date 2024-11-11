Осужденный за убийство жены Бишимбаев исчез из колонии

Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев, который получил срок за расправу над гражданской женой Салтанат Нукеновой, пропал из колонии, сообщает телеканал AIRAN.

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Чиновник после приговора должен был отбывать 24-летний срок в колонии в селе Аршалы, но там его не оказалось. Это подтвердил его адвокат.

Бишимбаев, который не признал вину, заявил, что супруга была в состоянии алкогольного опьянения и «спровоцировала» его своей «агрессией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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