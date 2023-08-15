Острый инфаркт миокарда диагностировали у наместника Киево-Печерской лавры
Адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры, в своём Telegram-канале заявил, что у наместника монастыря митрополита Павла диагностировали острый инфаркт миокарда.
«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!» - написал юрист.
Ранее Чекман сообщил, что наставника Киево-Печерской лавры срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева, где было «проведено оперативное вмешательство».
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения по статье об «оправдании вооруженной агрессии России», наместника арестовали, однако позже освободили под залог, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
- СМИ: В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла
- Захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО представили в парке «Патриот»
- Адвокат: Активы на 64 млрд рублей были арестованы по делу Блиновской
- Острый инфаркт миокарда диагностировали у наместника Киево-Печерской лавры
- Бастрыкин поручил завести дело после оскорбления детей вожатой в лагере
- СМИ: В Киргизии мужчину арестовали за службу в ЧВК «Вагнер»
- «Кинопоиск» обжалует штраф за фильмы с ЛГБТ-контентом и маркировкой «18+»
- Один человек пострадал при попытке проникновения украинской ДРГ в Брянскую область
- «Википедию» оштрафовали еще на два млн рублей за фейки об СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru