Острый инфаркт миокарда диагностировали у наместника Киево-Печерской лавры

«По официальной информации от учреждения здравоохранения, митрополиту Павлу поставлен диагноз острый инфаркт миокарда!» - написал юрист.

Ранее Чекман сообщил, что наставника Киево-Печерской лавры срочно госпитализировали в кардиологическое отделение одной из больниц Киева, где было «проведено оперативное вмешательство».

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения по статье об «оправдании вооруженной агрессии России», наместника арестовали, однако позже освободили под залог, передает «Радиоточка НСН».

