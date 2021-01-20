Основатель Alibaba появился на публике впервые за долгое время

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца, пишет The Wall Street Journal. Он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Ранее ряд СМИ выражали предположения о его похищении китайскими властями.

Китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из китайских школ и пообщался с педагогами в рамках онлайн-мероприятия «Инициатива сельских учителей». Он пообещал, что встретиться с ними еще раз лично, «когда завершится пандемия коронавируса».