Основатель Alibaba появился на публике впервые за долгое время

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма появился на публике впервые почти за три месяца, пишет The Wall Street Journal. Он выступил по видеосвязи на благотворительном мероприятии. Ранее ряд СМИ выражали предположения о его похищении китайскими властями.

Китайские СМИ сообщают, что Джек Ма посетил одну из китайских школ и пообщался с педагогами в рамках онлайн-мероприятия «Инициатива сельских учителей». Он пообещал, что встретиться с ними еще раз лично, «когда завершится пандемия коронавируса».

Основателя Alibaba никто не видел более двух месяцев

Миллиардер исчез из публичного пространства с 24 октября после того, как на финансовом бизнес-форуме раскритиковал финансовые регуляторы и заявил, что КНР нуждается в реформации нынешней системы для следующего поколения и молодежи.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:МиллиардерыБизнесКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры