Основателя Alibaba никто не видел более двух месяцев
Основатель крупнейшей технологической компании Alibaba Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.
Джек Ма выступил в Шанхае с призывом к экономической реформе в Шанхае 24 октября. После этого появились первые сообщения о его исчезновении.
В ходе выступления глава Alibaba сказал, что КНР нуждается в новой системе для следующего поколения и молодежи. «Мы должны реформировать нынешнюю систему», – добавил Джек Ма.
Ранее сообщалось, что китайским миллиардер Линь Ци скончался 25 декабря в Шанхае от отравления. Как пишет «Телеканал 360», пользователи китайских соцсетей связывают отравление Линь Ци и антимонопольные дела против Джека Ма c их критикой действующей власти КНР.
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