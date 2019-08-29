Лайфхак для премьера Медведева

Основатель компании Alibaba Джек Ма, который еще недавно восторгался возможность работать по 21 часов в сутки шесть дней в неделю, передумал. Теперь он убежден, что люди должны работать 12 часов в неделю, а все остальное время за них будет «вкалывать» искусственный интеллект. Которому и была посвящена всемирная конференция в Шанхае, где господин Ма выдвинул свою революционную инициативу. Он полагает, что человеку для работы останется всего три дня в неделю по четыре часа в день. В качестве необходимых предпосылок для такого развития событий Джек Ма назвал технический прогресс и реформу системы образования. В ближайшие лет 10-20 «каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», - убежден предприниматель.

Это заявление китайского миллиардера, основавшего всемирно известную компанию с огромными доходами, который сам для этого работал, не покладая рук, все 20 лет с момента ее учреждения, удивительно созвучно с недавним прогнозом российского премьера. В середине июня Дмитрий Медведев заявил, что технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Потом он, правда, пояснил, что из его слов не следует сиюминутное введение в России четырехдневной рабочей недели. Но сам же и поручил Минтруду к концу сентября подготовить заключение о возможных последствиях для экономики и социальной сферы гипотетической четырехдневки. Увлекательная дискуссия о манне небесной в виде третьего выходного на неделе с тех пор не утихает.

Конечно же, Россия и Китай находятся в принципиально разных условиях с точки зрения возможности сокращения трудовой недели для своих граждан. Россия, между прочим, в значительно более выгодных.

В Китае более-менее приличную работу еще поди найди, даже для человека, готового сколько угодно работать сверхурочно. А вот вылететь с нее пара пустяков. У нас, разумеется, иначе. Напишет, бывало, хирург заявление об уходе, так уговаривать его остаться примчится целый глава областного минздрава.

В Китае, как следует из слов Джека Ма, для сокращения рабочего времени необходима глубокая реформа образования, которая должна занять лет 10-20. А у нас и в этом смысле все в порядке: школы целого ряда южных регионов пачками выпускают учеников со стобалльными результатами по ЕГЭ. Им в любой российский вуз дорога открыта! Ну, а русский язык как-нибудь подучат.

В Китае идет стремительный процесс старения населения: по некоторым прогнозам, доля трудоспособного населения в ближайшие лет 15 упадет до 55-57%.

У нас в России, как известно, запущен процесс обратный: с каждым годом пенсионной реформы вместо одного пенсионера будет сохраняться один трудоспособный член общества.

Да с таким гандикапом России впору уже сейчас приступать к реализации идеи Джека Ма, вместо того, чтобы размениваться на какую-то там четырехдневку. Так что, уважаемый Дмитрий Анатольевич, вносите коррективы в поручение Минтруду – пусть сразу 12-часовую трехдневку обоснуют. У нас за одного робота три предпенсионера поработают. Заодно и безработица исчезнет как понятие.

Но только, чур, зарплаты не снижать!

