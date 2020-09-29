Миронов призвал ввести в Карабах российских миротворцев
Лидер «Справедливой России» прокомментировал в эфире НСН предложение Жириновского присоединить Армению и Азербайджан к России.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный способ примирения Армении и Азербайджана из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Для этого обе республики нужно включить в состав России, написал лидер ЛДПР в телеграм-канале.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что Жириновский не был бы самим собой, если бы не предложил «оригинальные и невыполнимые решения».
«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.
По его словам, нет альтернативы переговорам, а для того, чтобы они прошли успешно, нужно по согласованию с Арменией и Азербайджаном ввести российских миротворцев.
«Эти страны верят только России и знают, что миротворцы не будут занимать чью-либо сторону», - подчеркнул лидер партии.
Ранее Госдума призвала Армению и Азербайджан возобновить мирные переговоры, прекратив кровопролитие. Согласно принятому заявлению, депутаты готовы выступить в качестве посредников для скорейшей нормализации обстановки в зоне противостояния в Нагорном Карабахе.
Депутаты Госдумы также решительно осудили применение сторонами силы, которое приводит к жертвам как среди мирного населения, так и среди военнослужащих обеих стран.
Ранее Армения выразила готовность обратиться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если конфликт в Карабахе усугубится. Вскоре после этого Ереван сообщил, что Турция сбила армянский истребитель. В свою очередь, в Стамбуле эту информацию опровергли.
Накануне руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
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