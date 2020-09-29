Миронов призвал ввести в Карабах российских миротворцев

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный способ примирения Армении и Азербайджана из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Для этого обе республики нужно включить в состав России, написал лидер ЛДПР в телеграм-канале.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что Жириновский не был бы самим собой, если бы не предложил «оригинальные и невыполнимые решения».

«Для Армении и Азербайджана исключен вариант вхождения в состав России, они суверенные государства. Присоединить Нагорный Карабах тоже невозможно, с 1988 года конфликт между двумя странами именно из-за этого региона», - объяснил политик.