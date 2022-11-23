Организаторы «Евровидения»: вопрос участия россиян остается открытым

По его словам, список стран, жители которых получат право проголосовать, будет опубликован незадолго до начала конкурса. Теперь отдать свой голос за понравившегося участника конкурса смогут жители стран, представители которых не принимают участия в «Евровидении». Для этого им нужно будет воспользоваться специальной онлайн-платформой. Пока неизвестно, жители каких государств будут допущены к голосованию.

В союзе решили, что выбирать финалистов конкурса теперь будут только зрители, а жюри будет работать лишь на завершающем этапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

