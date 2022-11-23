Организаторы «Евровидения»: вопрос участия россиян остается открытым
Вопрос о возможном участии телезрителей из России в голосовании на международном песенном конкурсе «Евровидение» в мае 2023 года остается открытым, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Европейского вещательного союза Давида Гудмана.
По его словам, список стран, жители которых получат право проголосовать, будет опубликован незадолго до начала конкурса. Теперь отдать свой голос за понравившегося участника конкурса смогут жители стран, представители которых не принимают участия в «Евровидении». Для этого им нужно будет воспользоваться специальной онлайн-платформой. Пока неизвестно, жители каких государств будут допущены к голосованию.
В союзе решили, что выбирать финалистов конкурса теперь будут только зрители, а жюри будет работать лишь на завершающем этапе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 460 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 444 / сут.
- Организаторы «Евровидения»: вопрос участия россиян остается открытым
- Перечислены самые опасные пароли
- США сделали ряд исключений из санкций в отношении российской нефти
- Назван лучший курорт для романтического отдыха
- СМИ: власти США недовольны Зеленским
- Минобороны Германии: бои на Украине продлятся еще долго
- Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года
- ЕС предложил 45-дневный переход после ввода «потолка цен» на российскую нефть
- В США оценили возможность поставки Украине БПЛА Grey Eagle
- Белый дом: Байден обсудит с семьей свое участие в президентских выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru