Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023»
«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Как отмечается, за право принять музыкальный конкурс боролись семь британских городов. В их числе Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.
Уже известно, что шоу состоится в мае 2023 года и будет транслироваться в прямом эфире с M&S Bank Arena.
Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй двумя днями позже, а финал — 13 мая.
За всю историю «Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон.
Ранее Украину окончательно лишили конкурса «Евровидение-2023», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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