Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023»

Уже известно, что шоу состоится в мае 2023 года и будет транслироваться в прямом эфире с M&S Bank Arena.

Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй двумя днями позже, а финал — 13 мая.

За всю историю «Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон.

Ранее Украину окончательно лишили конкурса «Евровидение-2023», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

