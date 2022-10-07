Ливерпуль выбран местом проведения «Евровидения-2023»

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Как отмечается, за право принять музыкальный конкурс боролись семь британских городов. В их числе Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Издевательство над украинцами: Пригожин об отмене «Евровидения-2023» на Украине

Уже известно, что шоу состоится в мае 2023 года и будет транслироваться в прямом эфире с M&S Bank Arena.

Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй двумя днями позже, а финал — 13 мая.

За всю историю «Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон.

Ранее Украину окончательно лишили конкурса «Евровидение-2023», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:КонкурсУкраинаВеликобританияЕвровидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры