Организаторы «Евровидения» отвергли привычый формат проведения конкурса в 2021 году
Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль исключил возможность проведения мероприятия в привычном формате в 2021 году, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.
По его словам, 65-й конкурс «Евровидение», несмотря на пандемию, «определенно состоится в мае этого года», однако различные ограничения не позволяют провести мероприятие «так, как мы привыкли».
В сообщении пресс-службы уточняется, что из четырёх возможных сценариев проведения конкурса, организаторы пока сосредоточены на втором, который предполагает соблюдение социальной дистанции, а также использование заранее подготовленных живых записей конкурсантов, если они не смогут приехать в Нидерланды.
Привычный сценарий проведения «Евровидения-2021» - это присутствие зрителей, однако его в итоге отвергли из-за действующих ограничений. Также возможно сокращение числа зрителей, полное их отсутствие, либо переход в онлайн и выступление конкурсантов из своих стран.
Россию на несостоявшемся из-за пандемии конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять группа Little Big с песней «Uno».
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