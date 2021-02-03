Организаторы «Евровидения» отвергли привычый формат проведения конкурса в 2021 году

Исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль исключил возможность проведения мероприятия в привычном формате в 2021 году, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

По его словам, 65-й конкурс «Евровидение», несмотря на пандемию, «определенно состоится в мае этого года», однако различные ограничения не позволяют провести мероприятие «так, как мы привыкли».

В сообщении пресс-службы уточняется, что из четырёх возможных сценариев проведения конкурса, организаторы пока сосредоточены на втором, который предполагает соблюдение социальной дистанции, а также использование заранее подготовленных живых записей конкурсантов, если они не смогут приехать в Нидерланды.

Привычный сценарий проведения «Евровидения-2021» - это присутствие зрителей, однако его в итоге отвергли из-за действующих ограничений. Также возможно сокращение числа зрителей, полное их отсутствие, либо переход в онлайн и выступление конкурсантов из своих стран.

Россию на несостоявшемся из-за пандемии конкурсе «Евровидение-2020» должна была представлять группа Little Big с песней «Uno».

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Фото: euroinvision.ru
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