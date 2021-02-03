Организаторы «Евровидения» отвергли привычый формат проведения конкурса в 2021 году

Сделать прививку от коронавируса в Москве теперь можно еще в двух торговых центрах

Более 30 несовершеннолетних задержаны в столице на несогласованных акциях

Москвичи теперь могут получить лекарства в аптеках по QR-коду

Более 3 тысяч коек в Москве вернут для плановой медицинской помощи

ВДНХ начинает с 5 февраля бесплатные уроки сальсы