Организаторы «Евровидения» не исключили присутствие зрителей на конкурсе
Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором конкурса «Евровидение», намерен рассмотреть варианты проведения мероприятия со зрителями, сообщает пресс-служба организации.
Исполнительный супервайзер «Евровидения» Мартин Остердал поприветствовал решение правительства Нидерландов, которое, в качестве эксперимента, разрешило публике присутствовать на конкурсе, чтобы определить безопасность подобных мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
«В ближайшие недели мы объявим более подробную информацию о том, как будет организовано безопасное посещение конкурса. В любом случае, здоровье и безопасность участников и зрителей является главным приоритетом», - добавил Остердал.
По информации Нидерландской вещательной корпорации (NOS), количество зрителей не превысит 3,5 тысяч, при этом все должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а контакты артистов и их персонала со зрителями полностью исключаются.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала песню Манижи, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение-2021», сообщает RT. По её словам, это «какой-то бред».
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