Организатор Ассамблеи православия в Грузии извинился за скандал с депутатом из России

Организатор Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили извинился за скандал с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, как сообщает грузинское информационное агентство Interpressnews.

Глава российской делегации Сергей Гаврилов рассказал «РИА Новости», что сроки визита российской делегации в Грузию сокращать не планируется, а работа Ассамблеи будет проходить в плановом режиме.

Утром в четверг, 20 июня Сергей Гаврилов открыл 26 сессию Генассамблеи МАП. Гаврилов вел заседание, сидя в кресле главы парламента Грузии, что и вызвало возмущение оппозиционных депутатов. По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".

Представители оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - Движение за свободу" потребовали немедленного прекращения сессии и ухода из зала российского депутата. Руководство МАП поддержало это требование, и заседание было прервано.

У здания парламента и гостиницы, где остановилась российская делегация, собрались митингующие. В знак протеста они закидали яйцами и пластиковыми бутылками здание гостиницы. Митингующие угрожали не расходиться, пока российский депутат не сообщит о решении уехать из страны.

Ранее НСН сообщала о том, что Грузия и Россия заявили о готовности возобновить дипотношения, которые были разорваны еще в 2008 году в результате признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

