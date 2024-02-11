Орбан заявил, что ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез

Европейский союз недостаточно силен, чтобы Россия воспринимала его всерьез, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, сообщает Die Presse.

В Венгрии заявили, что Евросоюз открыто угрожал из-за отказа спонсировать Украину

По словам политика, соглашения между Россией и Евросоюзом можно будет заключать только после того, как ЕС «проявит силу» и даст понять, что осознает наличие интересов с обеих сторон.

Орбан отметил, что Украина не дает Евросоюзу дополнительной безопасности. При этом Россия не представляет угрозу для НАТО.

Ранее стало известно, что Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры