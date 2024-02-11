Орбан заявил, что ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез

По словам политика, соглашения между Россией и Евросоюзом можно будет заключать только после того, как ЕС «проявит силу» и даст понять, что осознает наличие интересов с обеих сторон.

Орбан отметил, что Украина не дает Евросоюзу дополнительной безопасности. При этом Россия не представляет угрозу для НАТО.

Ранее стало известно, что Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

