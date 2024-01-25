СМИ: Венгрия не будет препятствовать созданию фонда военной помощи Украине
Венгрия откажется от своих возражений против создания фонда военной помощи Украине. Как пишет Bloomberg, об этом представитель Будапешта заявил на встрече послов ЕС.
Отмечается, что Венгрия не будет мешать достижению консенсуса по вопросу создания механизма, целью которого является обеспечение стабильных поставок оружия Киеву, как только будут решены технические вопросы.
При этом соглашение о пакете финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро пока остается нерешённым. Ранее именно Венгрия наложила вето на данный пакет экономической поддержки.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает членство Швеции в НАТО, и призвал парламент проголосовать за присоединение страны и завершить ратификацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru