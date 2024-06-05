Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России

Венгрия хочет договориться с НАТО, чтобы исключить свое участие в военных действиях альянса за пределами своих границ, включая возможные операции на Украине против России. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что юридически такая возможность уже существует, но ожидается, что она будет признана и политически приемлемой.