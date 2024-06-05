Орбан: Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России
Венгрия хочет договориться с НАТО, чтобы исключить свое участие в военных действиях альянса за пределами своих границ, включая возможные операции на Украине против России. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он отметил, что юридически такая возможность уже существует, но ожидается, что она будет признана и политически приемлемой.
Орбан подчеркнул, что Венгрия имеет разногласия по этому вопросу с Марком Рютте, исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов и вероятным кандидатом на пост генерального секретаря НАТО.
Премьер Венгрии также напомнил, что выступает против кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО, так как нидерландский премьер ранее предлагал исключить Венгрию из Евросоюза и «поставить ее на колени». Вместо этого Будапешт поддерживает на эту должность президента Румынии Клауса Йоханниса, передает «Радиоточка НСН».
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