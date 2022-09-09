Орбан: угроза миграции в Европе носит цивилизационный характер

Венгрия планирует стать самой безопасной страной в Европе и не считает, что из миграции «может выйти что-то хорошее». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта угроза имеет цивилизационный характер.

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«На этом фронте достаточно ошибиться один раз. Как только где-то осядут незаконно прибывающие мигранты из других культур, там больше нельзя будет повернуть вспять колесо времени, и жизнь уже никогда не будет прежней», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Ранее Венгрия приняла 1 млн украинских беженцев, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fidesz.hu
ТЕГИ:УгрозыЕвропаМиграцияВенгрия
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