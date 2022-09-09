Орбан: угроза миграции в Европе носит цивилизационный характер

Венгрия планирует стать самой безопасной страной в Европе и не считает, что из миграции «может выйти что-то хорошее». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта угроза имеет цивилизационный характер.