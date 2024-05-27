Орбан: Существует риск третьей мировой войны из-за политики ЕС
27 мая 202404:31
Существующие процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
По его словам, это произойдет, если не остановить «военный психоз Брюсселя». Премьер-министр указал, что это может случиться через 10 лет.
Орбан отметил, что Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru