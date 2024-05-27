Орбан: Существует риск третьей мировой войны из-за политики ЕС

Существующие процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией

По его словам, это произойдет, если не остановить «военный психоз Брюсселя». Премьер-министр указал, что это может случиться через 10 лет.

Орбан отметил, что Европа все больше втягивается в конфликт вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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