Орбан заявил, что ЕС лишился стратегии после отказа от российских энергоресурсов
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономическая стратегия Европейского Союза, традиционно зависевшая от российских энергоресурсов, оказалась под угрозой после отказа от них.
В интервью Такеру Карслону он отметил, что успех ЕС всегда был тесно связан с экономикой Германии, и теперь, когда она испытывает трудности, страдает и весь союз.
Орбан объяснил, что ранее выгодный альянс дешевых российских энергоресурсов и высокоразвитыми западными технологиями позволял ЕС быть конкурентоспособным на международной арене. Однако ЕС после начала конфликта на Украине изолировал себя от дешевых энергетических поставок, что, по его мнению, привело к утрате стратегической модели.
Венгерский премьер выразил сомнение в существовании у ЕС новой стратегии, способной вернуть конкурентоспособность экономики региона, заявив, что у Европы нет ясного ответа на этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».
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