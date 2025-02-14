Орбан заявил, что ЕС лишился стратегии после отказа от российских энергоресурсов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономическая стратегия Европейского Союза, традиционно зависевшая от российских энергоресурсов, оказалась под угрозой после отказа от них.

В интервью Такеру Карслону он отметил, что успех ЕС всегда был тесно связан с экономикой Германии, и теперь, когда она испытывает трудности, страдает и весь союз.

Орбан связал возвращение России в экономику с миром по Украине

Орбан объяснил, что ранее выгодный альянс дешевых российских энергоресурсов и высокоразвитыми западными технологиями позволял ЕС быть конкурентоспособным на международной арене. Однако ЕС после начала конфликта на Украине изолировал себя от дешевых энергетических поставок, что, по его мнению, привело к утрате стратегической модели.

Венгерский премьер выразил сомнение в существовании у ЕС новой стратегии, способной вернуть конкурентоспособность экономики региона, заявив, что у Европы нет ясного ответа на этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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