Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономическая стратегия Европейского Союза, традиционно зависевшая от российских энергоресурсов, оказалась под угрозой после отказа от них.

В интервью Такеру Карслону он отметил, что успех ЕС всегда был тесно связан с экономикой Германии, и теперь, когда она испытывает трудности, страдает и весь союз.