Орбан: Передача Киеву €800 млрд приведёт к экономическому краху Европы

Передача Украине 800 миллиардов евро ослабит Европу, сообщил в соцсети X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Фицо: Словакия будет оказывать Украине только гуманитарную помощь

Он указал, что Киев просит предоставить в течение следующих 10 лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. Премьер-министр считает, что это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху. Орбан отметил, что его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.

Ранее Украина заложила в бюджет 2026 года рекордные расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
