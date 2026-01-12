Орбан: Передача Киеву €800 млрд приведёт к экономическому краху Европы
12 января 202600:33
Передача Украине 800 миллиардов евро ослабит Европу, сообщил в соцсети X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Он указал, что Киев просит предоставить в течение следующих 10 лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. Премьер-министр считает, что это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху. Орбан отметил, что его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.
Ранее Украина заложила в бюджет 2026 года рекордные расходы на оборону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
