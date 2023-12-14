В ЕС решили уступить Венгрии по вопросу принятия Украины в союз

По словам анонимных высокопоставленных чиновников, ряд страны готовы пойти на компромисс и отложить начало переговоров по этому вопросу. Предлагается перенести окончательное обсуждение на март 2024 года.

Ранее Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество. По его словам, он не даст ЕС «совершить ошибку», даже если против переговорного процесса выступит только венгерская сторона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

