В ЕС решили уступить Венгрии по вопросу принятия Украины в союз

Некоторые главы государств-членов Евросоюза готовы частично уступить главе венгерского правительства Виктору Орбану в вопросе переговоров о принятии Украины в ЕС. Об этом сообщило издание Politico.

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По словам анонимных высокопоставленных чиновников, ряд страны готовы пойти на компромисс и отложить начало переговоров по этому вопросу. Предлагается перенести окончательное обсуждение на март 2024 года.

Ранее Орбан заявил, что не позволит Евросоюзу начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество. По его словам, он не даст ЕС «совершить ошибку», даже если против переговорного процесса выступит только венгерская сторона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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