Орбан: Евросоюз близок к обсуждению отправки войск на Украину
Евросоюз близок к обсуждению вопроса отправки на Украину войск «миротворческого типа». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны ... послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа», — рассказал политик.
По словам Орбана, ЕС близок к «ранее не переступаемой границе».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о поставках Киеву летального оружия, но «сейчас это не вопрос». Как отметил Орбан, Венгрия выступала против передачи таких вооружений и продолжает придерживаться этой позиции.
Между тем политолог Данила Гуреев заявил, что политики ЕС не желают способствовать завершению украинского конфликта ради собственной выгоды, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru