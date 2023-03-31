Орбан: Евросоюз близок к обсуждению отправки войск на Украину

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны ... послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа», — рассказал политик.

По словам Орбана, ЕС близок к «ранее не переступаемой границе».

Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о поставках Киеву летального оружия, но «сейчас это не вопрос». Как отметил Орбан, Венгрия выступала против передачи таких вооружений и продолжает придерживаться этой позиции.

Между тем политолог Данила Гуреев заявил, что политики ЕС не желают способствовать завершению украинского конфликта ради собственной выгоды, сообщает телеканал «360».

