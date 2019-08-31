Опубликован рейтинг популярных внедорожников в мире

Эксперты портала focus2move назвали модели внедорожников, наиболее популярных среди автолюбителей мира, пишет «Автостат».

По итогам первого полугодия 2019 года, лидерство отдано Toyota RAV4. В мире объем продаж этого автомобиля за шесть месяцев составил 441,6 тысячи экземпляров. Таким образом, превышен прошлогодний показатель на 8,4 процента.

Также в числе лидеров Honda CR-V (381,5 тысячи кроссоверов) и Volkswagen Tiguan (370,7 тысячи штук).

В пятерку наиболее популярных внедорожников также вошли Hyundai Tucson и KIA Sportage.

Ранее председатель Гильдии по вопросам страхования МТПП Роман Липовой в эфире НСН рассказал о переходе на новую систему прохождения техосмотра автомобилистами.

