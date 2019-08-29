СТО помогут перейти на новую систему техосмотра автомобилей

Гильдия страхования МТПП разрабатывает предложения для безболезненного перехода на новую систему прохождения техосмотра автомобилистами.

Новый закон, регулирующий прохождение техосмотра, уже вступил в силу и на его полную реализацию дается не так много времени – до июня 2021 года. За это время СТО не только должны полностью привести свое оборудование в соответствие с документом, но и пройти перерегистрацию.

Сейчас в стране насчитывается более 5600 пунктов ТО. У специалистов есть опасения, что к сроку получить все разрешения многие из СТО не успеют, а это означает, что автомобилисты выстроятся в огромные очереди для получения диагностической карты.

Как сообщил НСН председатель Гильдии по вопросам страхования МТПП Роман Липовой, следует понимать, что техосмотр автомобиля – это вопрос, прежде всего, безопасности.

«Имеет место быть ситуация, когда технический осмотр можно пройти формально. Мы разрабатываем предложения для уполномоченных ведомств, как сделать переход на новую систему прохождения ТО достаточно комфортной и безболезненной как для предпринимателей, так и для автомобилистов», - сказал он.

В прошлом году на дорогах страны погибло более 18200 человек, из них более тысячи – из-за неисправности автомобиля.

