Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал до 27,7%. Такие данные приведены на сайте социологической группы «Рейтинг».
У граждан Украины спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать на выборах президента, если бы они начались прямо сейчас. Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 27,7% выбрали бы Зеленского. 13,4% поддержали бы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Далее в списке идут Юлия Тимошенко (11,4%), Юрий Бойко (10,1%), Игорь Смешко (7,8%), Владимир Гройсман (6,1%), Евгений Мураев ( 6%), Дмитрий Разумков (4,1%).
Опрос проводился с 23 по 25 июля среди граждан старше 18 лет со всех областей Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Композитор Раймонд Паулс заявил о намерении уйти со сцены
- Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
- Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%
- Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
- Российский тхэквондист Ларин завоевал олимпийское золото в весе свыше 80 кг
- Российские гимнастки впервые завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде
- Шнуров отказался платить Алисе Вокс 19 млн рублей
- Вирусолог: пятна перед глазами после перенесенного COVID-19 говорят о тромбах
- В Чечне непривитым от COVID-19 запретили посещать магазины и мечети
- СМИ: Гимнастка Байлз снялась с командного многоборья Олимпиады из-за психологических проблем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru