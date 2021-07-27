Опрос: Рейтинг Зеленского упал до 27,7%

У граждан Украины спрашивали, за кого они были бы готовы проголосовать на выборах президента, если бы они начались прямо сейчас. Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 27,7% выбрали бы Зеленского. 13,4% поддержали бы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Далее в списке идут Юлия Тимошенко (11,4%), Юрий Бойко (10,1%), Игорь Смешко (7,8%), Владимир Гройсман (6,1%), Евгений Мураев ( 6%), Дмитрий Разумков (4,1%).

Опрос проводился с 23 по 25 июля среди граждан старше 18 лет со всех областей Украины.

