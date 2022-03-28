Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Байдена упал в США до рекордно низкого уровня
За все время правления президента США Джо Байдена рейтинг одобрения его работы упал до рекордно низкого уровня. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на проведенный опрос.
Так, показатели упали до 40%. При этом в начале 2022 года рейтинг неодобрения работы американского лидера составил 54%, 5% респондентов не стали давать оценку его работе.
По данным источника, курс внешней политики Байдена поддержали 42% опрошенных, а в сфере экономики - лишь 33%. При этом семь из десяти американцев выразили низкую уверенность в способности Байдена справиться с деятельностью России на Украине, а восемь из десяти заявили, что обеспокоены повышением цены на газ из-за геополитической ситуации.
Ранее рейтинг одобрения Байдена также достиг своего минимума. Только 40% участников опроса в стране выразили поддержку своему президенту.
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