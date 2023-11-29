Опрос: Около трети жителей Великобритании выступили за возвращение в Евросоюз

Исследование было проведено в честь очередной годовщины Брексит. Спустя почти четыре года после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза, 52% британцев считают, что это было неправильное решение.

Также отмечается, что семь из десяти британцев (72%) хотят, чтобы между Великобританией и Евросоюзом были более тесные связи. Против этого выступили 19% жителей страны, которые выступили за сохранение Лондоном статус-кво или дальнейшее сокращение связей с ЕС.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал новым главой МИД Соединенного Королевства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

