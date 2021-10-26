Опрос: 60% финнов считают Россию военной угрозой

По данным экспертов, Россию положительно воспринимают 34% респондентов, в то время как в 2012 году об этом заявляли 63% финнов, пишет «Свободная пресса». Отрицательно к РФ относятся 45% опрошенных (против 30% в 2012 году).

Как отметил руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто, финны следят за происходящим в России, действиями страны на международной арене и отмечают «негативные события». При этом хуже к РФ стали относиться представители молодого поколения, отмечает РИА ФАН.

Аналитики опросили более двух тысяч человек. Исследование проводилось в период с марта по апрель среди граждан в возрасте от 18 до 79 лет.

