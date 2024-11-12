Опра Уинфри опровергла, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов

Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис заплатил ей 1 миллион долларов за поддержку кандидата от демократов. Об этом сообщает портал TMZ.

Ранее газета New York Times сообщала, что 4 ноября за день до выборов штаб Харрис устроил концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри.