Опра Уинфри опровергла, что штаб Харрис заплатил ей миллион долларов
Американская телеведущая Опра Уинфри отрицает, что штаб вице-президента США Камалы Харрис заплатил ей 1 миллион долларов за поддержку кандидата от демократов. Об этом сообщает портал TMZ.
Ранее газета New York Times сообщала, что 4 ноября за день до выборов штаб Харрис устроил концерты в семи колеблющихся штатах, где выступили Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, Леди Гага, рэпер 2 Chainz и телеведущая Опра Уинфри.
По данным TMZ, Уинфри «ясно дала понять», что ничего не получила за то участие в этом мероприятии.
Харрис поддержали также Тейлор Свифт и Бейонсе, Эминем. На стороне ее соперника по выборам от республиканцев Дональда Трампа активно выступал бизнесмен Илон Маск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru