Оппозиция в Абхазии передала президенту требование об отставке
Координационный штаб общественных и политических организаций, сформированный оппозицией в Абхазии для выхода из политического кризиса, передал требование о добровольной отставке президента Аслана Бжании. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика».
По данным представителя штаба Эшсоу Какалии, делегация депутатов под руководством спикера парламента Лаши Ашубы передала это требование, на что глава государства попросил время для размышлений.
В Абхазии продолжаются протесты, вызванные недовольством оппозиции соглашением о российских инвестициях, подписанным правительствами Москвы и Сухума. Оппозиционные силы утверждают, что это соглашение не принесет экономической пользы республике и требуют его отмены.
Критики документа считают, что он наносит ущерб интересам местного малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма, который обеспечивает до трети бюджетных доходов страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru