Оппозиция в Абхазии передала президенту требование об отставке

Координационный штаб общественных и политических организаций, сформированный оппозицией в Абхазии для выхода из политического кризиса, передал требование о добровольной отставке президента Аслана Бжании. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика».

По данным представителя штаба Эшсоу Какалии, делегация депутатов под руководством спикера парламента Лаши Ашубы передала это требование, на что глава государства попросил время для размышлений.

Российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные недовольством оппозиции соглашением о российских инвестициях, подписанным правительствами Москвы и Сухума. Оппозиционные силы утверждают, что это соглашение не принесет экономической пользы республике и требуют его отмены.

Критики документа считают, что он наносит ущерб интересам местного малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма, который обеспечивает до трети бюджетных доходов страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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