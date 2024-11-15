Оппозиция в Абхазии передала президенту требование об отставке

Координационный штаб общественных и политических организаций, сформированный оппозицией в Абхазии для выхода из политического кризиса, передал требование о добровольной отставке президента Аслана Бжании. Об этом сообщает Telegram-канал «Республика».

По данным представителя штаба Эшсоу Какалии, делегация депутатов под руководством спикера парламента Лаши Ашубы передала это требование, на что глава государства попросил время для размышлений.