Оппозиция перекрыла улицы в Ереване

Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване. Об этом сообщают СМИ.

В Ереване противники Пашиняна снова требуют его отставки

Накануне стало известно, что в отставку отправлен первый замглавы Главного штаба ВС Армении Тиран Хачатрян. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян. Сообщалось, что предложение об отставке сделал премьер Армении Никол Пашинян. Это произошло после того, как Хачатрян рассмеялся на заявление Пашиняна о том, что российские ракетные комплексы «Искандер» «не пригодны для использования», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияАрмения
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